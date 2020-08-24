ماديسون يجدد عقده مع ليستر سيتي لمدة 4 سنوات

جدد جيمس ماديسون نجم المنتخب الإنجليزي عقده مع نادي ليستر سيتي لمدة 4 سنوات مقبلة. وقال نادي ليستر سيتي الإنجليزي بموقعه الرسمي أن ماديسون وقع على عقد للإستمرار مع ناديه حتى نهاية موسم 2023-2024. ناديه حتى نهاية موسم 2023-2024. وابدى ماديسون عن سعادته بتجديد عقده مع ليستر، مؤكدًا ثقته بأن الفريق سيحقق الإنجازات والبطولات في الفترة المقبلة. الفترة المقبلة. وكان نادي مانشستر يونايتد أحد أبرز المهتمين بضم ماديسون لصفوفه، لكن ليستر سيتي أكد بقاء لاعبه بتجديد عقده. وانضم ماديسون لصفوف ليستر عام 2018، قادمًا من نوريتش سيتي وقاده لتحقيق المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الموسم الفائت.

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