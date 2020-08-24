هليوبولس بطلًا لكأس مصر للسلة على حساب سموحة

حقق فريق نادي هليوبولس لقب كأس مصر سيدات لكرة السلة على حساب نادي سموحة في المباراة النهائية مساء الإثنين بنتيجة 83 – 71. وتمكن هليوبولس بقيادة مديره الفني إيهاب الالفي من تحقيق البطولة الأولى للفريق هذا الموسم على حساب الفريق السكندري على صالة الشباب والرياضة بـ 6 أكتوبر. الالفي من تحقيق البطولة الأولى للفريق هذا الموسم على حساب الفريق السكندري على صالة الشباب والرياضة بـ 6 أكتوبر. واستطاع هليوبولس من التتويج بلقب كأس مصر للمرة الثانية في تاريخه ليحقق الميدالية الذهبية ويحقق سموحة المركز الثاني فائزًا بالميدالية الفضية. فيما تمكن نادي سبورتنج من تحقيق المركز الثالث والفوز بالميدالية البرونزية بعد الفوز على نادي الجزيرة بنتيجة 81-43.

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