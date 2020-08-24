تشيلسي يقترب من ضم تياجو سيلفا من باريس سان جيرمان

اقترب نادي تشيلسي الإنجليزي، من التعاقد مع البرازيلي تياجو سيلفا مدافع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وفقاً لتقارير صحفية.

وأفادت شبكة سكاي سوبرتس الإنجليزي أن نادي تشيلسي أبرم اتفاقاً مع المدافع البرازيلي بشأن الانتقال إلى البلوز بدءاً من

الموسم المقبل.

وأشار التقرير أن انتقال سيلفا لتشيلسي يتبقى فقط الإعلان الرسمي عن الصفقة، وذلك بعد الاتفاق على كافة الجوانب بين اللاعب وإدارة البلوز.

وكانت إدارة باريس سان جيرمان قررت عدم

تجديد عقد المدافع البرازيلي بعد نهاية الموسم الحالي، كما أكد اللاعب أن مباراة فريقه أمام بايرن ميونيخ في نهائي دوري أبطال أوروبا هي أخر مباراة له بقميص النادي الباريسي.

وخسر باريس سان جيرمان نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ أمس الأحد، بهدف سجله كينجسلي كومان لاعب النادي البافاري.