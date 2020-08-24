اخبار الرياضه

تشيلسي يقترب من ضم تياجو سيلفا من باريس سان جيرمان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اقترب نادي الإنجليزي، من التعاقد مع البرازيلي تياجو سيلفا مدافع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وفقاً لتقارير صحفية.

وأفادت شبكة سكاي سوبرتس الإنجليزي أن نادي تشيلسي أبرم اتفاقاً مع المدافع البرازيلي بشأن الانتقال إلى البلوز بدءاً من

الموسم المقبل.

وأشار التقرير أن انتقال سيلفا لتشيلسي يتبقى فقط الإعلان الرسمي عن الصفقة، وذلك بعد الاتفاق على كافة الجوانب بين اللاعب وإدارة البلوز.

وكانت إدارة باريس سان جيرمان قررت عدم

تجديد عقد المدافع البرازيلي بعد نهاية الموسم الحالي، كما أكد اللاعب أن مباراة فريقه أمام  بايرن ميونيخ في نهائي هي أخر مباراة له بقميص النادي الباريسي.

وخسر باريس سان جيرمان نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ أمس الأحد، بهدف سجله كينجسلي كومان لاعب النادي البافاري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشيلسي يقترب من ضم تياجو سيلفا من باريس سان جيرمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا