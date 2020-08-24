سواريز “غاضب” ويقرر الرحيل عن برشلونة

ذكر تقرير من إذاعة “كادينا كوبي” الإسبانية أن مهاجم فريق برشلونة، لويس سواريز، انتابته حالة من الغضب بعد أن أخبره المدرب الجديد للنادي، رونالد كومان، بأنه لا يندرج ضمن مخططاته.

وكانت وسائل إعلام كاتالونية قد تحدثت اليوم الثلاثاء عن اتصال هاتفي جمع بين كومان وسواريز، لم لأكثر من دقيقة، وكان مفادة أن اللاعب الأوروجوياني خارج حسابات برشلونة.

بدورها نوهت إذاعة “راديو كاتالونيا” بأن سواريز (33 عامًا) قرر مغادرة برشلونة والوجهة الأقرب له هي ناديه السابق أياكس أمسترادم، الذي يفاوضه بالفعل هذه الأيام.

ويأمل رونالد كومان في إحداث ثورة على تشكيلة النادي باستبعاد اللاعبين القدامى وعلى رأسهم لويس سواريز الذي ينشط مع البلاوجرانا منذ عام 2014 عندما وفد من ليفربول.

عقد سواريز مع برشلونة ينقضي الصيف القادم ولا نية للإدارة في تجديد تعاقده، بعد أن شهد ترديًا في المستويات بالمواسم الأخيرة.

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