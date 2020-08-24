نجم الزمالك السابق: وليد سليمان “إلتحاماته مؤذية”.. وطارق حامد لا يشبهه

تضامن لاعب الزمالك السابق “أيمن عبد العزيز“، مع قرار مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض، بتقديم شكوى ضد وليد سليمان لاعب النادي الاهلي بعد تعمده إيذاء محمد عبد الشافي على حد وصفهم خلال مباراة القمة الأخيرة.

وقال عبد العزيز في تصريحات إذاعية: “وليد سليمان لاعب عنيف والتحاماته مؤذية، وله اكثر من سابقة في اصابة لاعبين، ولكن لا أستطيع التكهن بتعمده اصابة محمد عبد الشافي“.

وأضاف:” متضامن مع الزمالك في شكواه ضد وليد سليمان، عبد الشافي يعتبر سلعة والاصابة سوف تبعده وبالتالي هي خسارة للفريق، فوضع طبيعي أن يحفظ النادي حقوقه، خاصة وانه سوف يتكفل بعلاج اللاعب ودفع مرتبه”.

وعن مقارنة طارق حامد بوليد سليمان، قال: “ليست في محلها، دفندر الزمالك ليس مؤذيًا، هو فقط يلعب برجولة ولكن دون تعمد الأذى”.

Advertisements

وعن أداء الحكم خلال لقاء القمة، قال: أدار المباراة بشكل جيد”.

وواصل تصريحاته قائلا:” انصح محمد عواد بالخروج حاليا من نادي الزمالك على سبيل الاعارة، لابد ان يشارك، ومشاركته في الوقت حالي صعبة للغاية في ظل تألق أبو جبل وعودة جنش، كما أنصح بخروج كريم بامبو ومحمد عنتر ومحمد حسن على سبيل الاعارة”.

وختم: “الزمالك قادر على ضم مهاجم افضل من كاسونجو، كان مستواه افضل من ذلك قبل احترافه”.

..