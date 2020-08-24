أخبار الاهلي: مفاضلة بين 3 لاعبين لتدعيم الدفاع في الميركاتو الصيفي.. وبكار يعود للحسابات

قررت إدارة النادي الاهلي، دخول الميركاتو الصيفي بقوة لتدعيم خط الدفاع، بناء على توصية من المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم “رينيه فايلر“.

وكشف مصدر داخل النادي الاهلي، أن هناك رغبة من فايلر في تدعيم الخط الخلفي بلاعب قوي في مركز المسـاك، علاوة على التعاقد مع ظهير أيمن، خاصة بعد المستوى المخيب للآمال الذي ظهر به محمد هاني، في لقاء الزمالك.

وأوضح، أن رجب بكار ظهير أيمن نادي بيراميدز، ضمن أبرز المرشحين للانضمام للأهلي، ورحب اللاعب بذلك، خاصة أنه ابتعد عن التشكيل الأساسي منذ فترة طويلة.

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وأشار المصدر، إلى أن أسامة جلال لاعب إنبي مرشح أيضا للانتقال للأهلي، والخيار الثاني أحمد أيمن منصور، أما اللاعب الثالث المرشح للأهلي فهو أحمد رمضان “بيكهام” مدافع فريق وادي دجلة.

ويرغب الاهلي في تدعيم صفوفه بصفقات مميزة، خاصة في ظل الإصابات الطويلة التي يعاني منها محمود متولي وسعد الدين سمير في خط الدفاع.

كما يدرس رينيه فايلر، ضم لاعب وسط هجومي في مركز “صانع الألعاب” ولكنه سيعطي فرصة أخيرة لـ”صالح جمعة” قبل اتخاذ القرار النهائي في ختام الموسم الجاري.

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