مانشستر يونايتد يرصد 170 مليون يورو لجوهرة برشلونة

تحدثت تقارير إعلامية اليوم الاثنين عن وضع إدارة فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، لواعد برشلونة أنسو فاتي، على قمة لائحة المطلوبين في الميركاتو الصيفي الحالي.
وبحسب إفادة من يومية “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن مانشستر يونايتد رصد ميزانية تبلغ 170 مليون يورو لاستقطاب الجناح الغيني الأصل.
وترقى فاتي (17 عامًا) إلى الفريق الأول لبرشلونة الموسم الماضي، وأظهر مستويات مبهرة جعلت الإدارة تسارع بإبرام عقد احترافي معه إلى غاية صيف 2022.
ويأمل مانشستر يونايتد في الحصول على خدمات اللاعب -الذي يعتبر الأفضل في أكاديمية برشلونة– قبل تعديل عقده وإدراج بند جزائي مرتفع.
بينما انهارت مفاوضاته مع بوروسيا دورتموند قبل أسابيع بشأن التعاقد مع جادون سانشو، بسبب القيمة المالية التي توقفت عند النادي الإنجليزي إلى حد 100 مليون يورو.
وتشير التقارير إلى أن إدارة النادي الإنجليزي التي رفضت دفع 100 مليون من أجل سانشو، ستدفع 170 لفاتي لأنه أصغر في العمر بثلاث سنوات، ويمتلك خصائص فنية أكثر تعددًا.
شارك فاتي مع برشلونة الموسم الماضي في 33 مناسبة وسجّل 8 أهداف، كما خاض مباراتين دوليتيين مع المنتخب الإسباني لأقل من 21 عامًا.
والآن تلقى دعوة من مدرب المنتخب الأول لويس إنريكي للمشاركة في الاستحقاقات القادمة بمسابقة دوري الأمم الأوروبية 2020-2021.
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