أسرع رجل في العالم “بولت” يُصاب بفيروس كورونا

أعلن بطل العالم في سباقات 100 متر الجامايكي يوسين بولت عن إصابته بفيروس كورونا عبر حساباته الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي.

ونشر بولت (34 عامًا) اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو قال من خلاله إن نتائج الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا، جاءت إيجابية.

وأضاف أسرع رجل في العالم بأنه يخضع إلى العزل الذاتي في المنزل وسيتبع نصائح الأطباء إلى حين زوال الأزمة.

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تأتي تلك الأخبار بعد أيام قليلة من تنظيم بولت لحفل عيد مولده الرابع والثلاثين يوم الجمعة الماضية، رُغم تحذيرات الصحافة المحلية في جامايكا من مغبة الأمر.

وشهدت الحفل حضورًا غفيرًا وعددًا من نجوم الرياضة حول العالم، يتقدمهم مواطنه ليون بايلي مهاجم باير ليفركوزن، ورحيم ستيرلنج لاعب مانشستر سيتي.

ولم يلتزم أيا من الحضور بإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، إذ شوهد الجميع من دون كمامات وتبادلوا العناق بصفة طبيعية كالمعتاد.

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