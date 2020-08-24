نيمار يدق أجراس الإنذرات في باريس سان جيرمان

لم يفلح البرازيلي نيمار جونيور في مسعاه الذي ترك من أجله برشلونة في الميركاتو الصيفي 2017 في صفقة هي الأغلى بتاريخ كرة القدم، ففشل في الصعود على منصات الكرة الذهبية ومعانقة كأس دوري أبطال أوروبا.

ورُغم اكتساحة البطولات المحلية في فرنسا رفقة باريس سان جيرمان، فإن المعترك الأوروبي لا يزال عصيًا على النادي الباريسي ما منع نيمار بدوره من المنافسة على الكرة الذهبية في الموسمين الأخيرين.

وخسر باريس سان جيرمان المشهد الختامي في دوري أبطال أوروبا الأحد الماضي أمام بايرن ميونيخ الألماني، ما ترك غصة في نفس نيمار الذي تحدثت مصادر مقربة منه عن رغبته في الرحيل هذه المرة.

وذكر تقرير من موقع “Le10sport” الفرنسي نقلًا عن مصادر من بيئة نيمار جونيور، بأنه بالفعل اتخذ قرار المغادرة وسيناقش الأمر مع المدير الرياضي للنادي الباريسي، ليوناردو.

Advertisements

ما يفتح أبواب الاستقبال من جديد بالنسبة لبرشلونة الذي حاول مرارًا التعاقد معه، لا سيما في الميركاتو الصيفي المنصرم، بيد أن رفض إدارة باريس سان جيرمان كان شديد اللهجة.

الآن قد تتبدل الأمور قليلًا مع غموض موقف ليونيل ميسي من البقاء أو الرحيل، وستحاول إدارة النادي برئاسة جوسيب بارتوميو أن تنهي فترتها على أكمل وجه ممكن، بعد الموسم الصفري.

من الجيد أن ينهي بارتوميو فترته باستعادة نيمار وإبرام ميسي لعقد جديد، وسيعمل على ذلك بكل ما أوتي من قوة، الأمر الوحيد الذي قد يساعد ميسي على البقاء هو عودة نيمار.

وذكرت تقارير كاتالونية بأن ميسي استاء الصيف الماضي إثر انهيار المفاوضات مع الجانب الفرنسي لاستعادة نيمار، بينما قد ينفتح للبقاء في ملعب كامب نو فقط إن وفد نيمار من جديد.

..