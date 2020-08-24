بالصور.. هل ينتقل محترف الهلال إلى مونزا في الميركاتو الصيفي؟

كشف موقع “forzamonza” المتخصص في نقل أخبار الفريق الصاعد حديثًا إلى الدوري الايطالي الدرجة الثانية “مونزا” أن فكرة ضم محترف نادي الهلال، سباستيان جيوفينكو، خلال الميركاتو الصيفي 2020، تبدو رائعة، لكنها مكلفة للغاية.

وأوضح المصدر أن جيوفينكو، اللاعب السابق ليوفنتوس وبارما، يرغب في العودة إلى إيطاليا بعد مغادرته في 2015 للانتقال إلى تورنتو الكندي.

تراجع الإيطاليين

وأشار إلى أن محترف الهلال يتقاضى راتبًا قدره 10 مليون يورو سنويا؛ الأمر الذي جعل نادي مونزا يتراجع عن محاولة ضم جيوفينكو خلال الميركاتو الصيفي 2020.

وكشف المصدر ذاته أن المدير الرياضي للنادي، فيليبو أنتونيلي، رفض مفاوضات إحضار جيوفينكو إلى مونزا في الميركاتو الصيفي 2020، وأضاف بأنه لن يتم بحث ذلك إلا عندما ينتهي عقد اللاعب مع الهلال.

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جيوفينكو مع الهلال

كان جيوفينكو قد شارك مع الهلال في مباراة أهلي جدة الماضية التي انتهت بهزيمة الزعيم 2 ـ 1 ضمن الجولة 26 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وتوقف رصيد الهلال بعد الخسارة عند 60 نقطة، في صدارة الدوري السعودي، ويبتعد بفارق 6 نقاط عن ملاحقه النصر قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.

وانضم جيوفينكو إلى الهلال قادمًا من فريق تورنتو في 31 يناير 2019، وقد حقق مع الهلال بطولة دوري أبطال آسيا العام الماضي، وشارك لاعب يوفنتوس السابق في كأس العالم للأندية الماضية بقطر، واحتل مع فريقه المركز الرابع.دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

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