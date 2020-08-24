مدرب برشلونة يلحق فيدال بسواريز و6 لاعبين ينتظرون الاستغناء عنهم

بدأ رونالد كومان مدرب برشلونة الجديد حملة تصفية الفريق والتخلص من بعض اللاعبين بإبلاغه لويس سواريز ثم أرتورو فيدال بأنهما خارج الفريق في الموسم الجديد.
وذكرت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية أن كومان أخبر اللاعبين أن يبحثا عن فريق جديد خاصة أن عقدهما ما زال ممتدا مع برشلونة، مشيرة إلى أنه من المحتمل استخدامهما كورقة في عملية المبادلات مع الفرق الأخرى.
وقالت الصحيفة إنه خلال الساعات المقبلة سيتحدث كومان إلى بقية اللاعبين غير المرغوب في بقائهم في كامب نو، وعلى رأسهم إيفان راكيتيتش وصمويل أومتيتي وجونيور فيربو الذين تأكد رحيلهم وهم يعلمون ذلك.
وأشارت ماركا إلى أن بعض النجوم الكبار ليسوا في مأمن من الرحيل أيضا، أمثال سيرجيو بوسكيتس وسيرجي روبرتو وجيرارد بيكيه، وجميعهم معرض لتلقي اتصال من كومان يخبره باستغناء النادي عن خدماته أيضا، حيث إنهم يدركون أن الفريق بأكمله تقريبًا معروض للبيع.
المصدر: ماركا
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