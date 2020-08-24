رياضة | مفاجأة.. تشيلسي ينهي الاتفاق مع صفقة جديدة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. تشيلسي ينهي الاتفاق مع صفقة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى نادي تشيلسي الإنجليزي، الاتفاق مع صفقة جديدة للفريق لضمها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت شبكة "سكاي سبورتس" أن تشيلسي أنهى الاتفاق مع البرازيلي تياجو سيلفا نجم نادي باريس سان جيرمان لينضم للفريق هذا الصيف.

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وكشفت الشبكة أن إدارة نادي تشيلسي أنهت كافة التفاصيل مع سيلفا ويتبقى فقط الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وكان سيلفا قد أعلن أمس الأحد 23 أغسطس عقب مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا أنها كانت المباراة الأخيرة له مع الفريق الفرنسي.

يذكر أن تياجو سيلفا قد خسر لقب دوري أبطال أوروبا أمس مع نادي باريس سان جيرمان على يد نادي بايرن ميونخ بعد الهزيمة على يد الفريق البافاري بهدف نظيف.