رياضة | عقب الهزيمة من بايرن ميونخ.. نادي ألماني يسخر من نيمار (صورة)

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عقب الهزيمة من بايرن ميونخ.. نادي ألماني يسخر من نيمار (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم نادي باريس سان جيرمان إلى حالة من السخرية في الساعات القليلة الماضية عقب خسارة فريقه لبطولة دوري أبطال أوروبا على يد نادي بايرن ميونخ الألماني أمس الأحد 23 أغسطس.

وسقط النادي الباريسي في فخ الخسارة أمس على يد فريق بايرن ميونخ بهدف نظيف ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب النور.

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وسخر نادي باير ليفركوزن الألماني من نيمار وذلك بسبب الرسالة التي كتبها اللاعب عبر حسابه الخاص على "تويتر" أمس عقب مباراة النهائي وأخطأت خلالها في كتابة اسم بايرن ميونخ.

وقال نيمار عبر حسابه الخاص عقب مباراة الأمس: "الخسارة جزء من الرياضة، نحاول تقديم كل شيء ونقاتل حتى النهاية، شكرًا على الدعم والمودة من كل واحد منكم، وتهانينا لـ باير".

وسخر ليفركوزن من كتابة نيمار لباير بدلا من بايرن حيث قال النادي عبر حسابه الرسمي: "شكراً نيمار.. لا أعلم لماذا تهنئنا مع أننا في إجازة ونلعب فيفا.. لكن شكرًا".