رياضة | نجم الزمالك السابق: وليد سليمان لاعب مؤذي.. وله أكثر من سابقة في إصابة اللاعبين

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك السابق: وليد سليمان لاعب مؤذي.. وله أكثر من سابقة في إصابة اللاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أيمن عبد العزيز، نجم الزمالك السابق، أنه يؤيد قرار مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة المستشار مرتضي منصور، بتقديم بتقديم شكوى ضد وليد سليمان لاعب النادي الأهلي بعد تعمده إيذاء محمد عبد الشافي على حد وصفهم خلال مباراة القمة الأخيرة.

وقال عبد العزيز خلال حواره لبرنامج "في الاستاد" الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب :"وليد سليمان لاعب عنيف والتحاماته دائما تكون مؤذية، وله اكثر من سابقة في إصابة لاعبين".

وأضاف :" لا أستطيع التكهن بتعمده إصابة محمد عبد الشافي، ولكنه تاريخيا له أكثر من سابقة في إصابات اللاعبين".

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وأكمل نجم الأبيض السابق :" متضامن مع الزمالك في شكواه ضد وليد سليمان، عبد الشافي يعتبر سلعة والإصابة سوف تبعده وبالتالي هي خسارة للفريق، فوضع طبيعي أن يحفظ النادي حقوقه، خاصة وأنه سوف يتكفل بعلاج اللاعب ودفع مرتبه".

وعن مقارنة طارق حامد بوليد سليمان قال :" ليست في محلها، ديفندر الزمالك ليس مؤذيا، هو فقط يلعب برجولة ولكن دون تعمد الأذى".