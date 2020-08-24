رياضة | ميلان يقترب من خسارة أهم صفقاته الصيفية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ميلان يقترب من خسارة أهم صفقاته الصيفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي باير ليفركوزن الألماني في صراع قوي مع نادي ميلان الإيطالي من أجل التعاقد مع سيرجي أورييه مدافع توتنهام الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقاً لصحيفة " لاغازيتا ديللو سبورت" فإن النادي الألماني قد اقترب من ارسال عرض رسمي إلى إدارة الاسبيرز من أجل التعاقد مع الظهير الأيسر في الصيف.

وأكد ستيفانو بيولي أنه في حاجه الى أورييه الموسم المقبل من أجل بناء فريق جديد قادر على المنافسة محليًا وقاريًا، خاصة في ظل التدعيمات القوية من المنافس الاذلي إنتر.

يذكر أن أورييه قد اقترب الأسابيع الماضية من الإنتقال إلى الروسونيري، الا أن الصفقة قد توقفت بشكل مفاجئ بسبب المتطلبات الماديه من قبل النادي الإنجليزي.