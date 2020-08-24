رياضة | ليس رمضان صبحي.. بيراميدز على أعتاب ضم صفقة من العيار الثقيل

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ليس رمضان صبحي.. بيراميدز على أعتاب ضم صفقة من العيار الثقيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية مغربية، أن نادي بيراميدز يرغب في التعاقد مع أيوب الكعبي لاعب فريق فورتشن الصيني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوفه.

وبحسب موقع "le 360" المغربي، فإن إدارة بيراميدز أصبحت قريبة للغاية من الحصول على خدمات المهاجم الدولي المغربي أيوب الكعبي لاعب فورتشن الصيني مقابل مبلغ مالي كبير، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان أيوب الكعبي قد فسخ تعاقده مع ناديه الصيني، ويحق لأي فريق التعاقد معه مجانًا.

وأشار الموقع أن نادي بيراميدز عرض على أيوب الكعبي مبلغ مليون و700 ألف دولار في الموسم الواحد، من أجل ضم اللاعب بصورة رسمية بدءًا من الموسم الرياضي المقبل.