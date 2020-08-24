رياضة | تعليق جديد من ميلان بشأن أزمة تجديد عقد إبراهيموفيتش

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تعليق جديد من ميلان بشأن أزمة تجديد عقد إبراهيموفيتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث باولو مالديني المدير الرياضي لنادي ميلان الإيطالي عن أزمة تجديد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم هجوم الفريق الفترة المقبلة.

ويحاول ميلان منذ فترة تجديد عقد زلاتان لمدة موسم أخر ولكن حسب التقارير اصحفية الإيطالية الأمر متوقف لعدة أسباب منها الراتب الذي يريده اللاعب وخطته المستقبلية.

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وقال مالديني في تصريحات صحفية بخصوص زلاتان: "تجديد عقد إبرا؟ نحن دائمًا متفائلون".

يذكر أن ميتو رايولا وكيل أعمال إبراهيموفيتش كان قد أكد أمس الإثنين في تصريحات صحفية أن اللاعب سيرحل عن الفريق وغير متوقع استمراره ولن يشارك في تدريبات ميلان استعدادا للموسم الجديد.

وكان زلاتان إبراهيموفيتش قد انضم إلى صفوف نادي ميلان، في الانتقالات الشتوية الماضية لمدة 6 أشهر فقط، قابلة للتجديد في حالة رغب اللاعب في ذلك، ويحاول معه النادي بالفعل حاليا تفعيل ذلك البند.