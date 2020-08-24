رياضة | الاتفاق يسحق الرائد برباعية في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الاتفاق يسحق الرائد برباعية في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق الاتفاق فوز علي حساب ضيفه الرائد برباعية نظيفة اليوم الاثنين في المرحلة السابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

وفي مباريات أخرى فاز الفتح على مضيفه الحزم 4 /3 وتعادل الشباب مع أبها 1 /1.

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وحصد الاتفاق ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 39 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد الرائد عند 42 نقطة في المركز السادس.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الاتفاق بثلاثة أهداف عن طريق عبدالله آل سالم وسوليمان دوكارا وفيليب كيس من ضربة جزاء في الدقائق السابعة و13 و45.

وفي الوقت بدل الضائع للشوط الثاني سجل هزاع إبراهيم الهزاع الهدف الرابع لأصحاب الأرض.