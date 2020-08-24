رياضة | تشاتشيتش يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة الإنتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تشاتشيتش يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة الإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة فريقه التي تواجه نظيره نادي الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز.

ويستضيف بيراميدز نظيره الإنتاج الحربي في الثامنة من مساء غد، الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة ٢٢ من الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

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حراسة المرمى: أحمد الشناوي - مهدي سليمان

خط الدفاع: عمر جابر - طارق طه - محمد حمدي - عبد الله بكري - علي جبر - رجب بكار - أحمد أيمن منصور

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد فتحي - أحمد توفيق - محمد فاروق - إبراهيم حسن - إسلام عيسى - عمر العيوني - إبراهيم عادل - محمود حمادة

خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس