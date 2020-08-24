رياضة | كومان يوافق على رحيل المشاغب عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كومان يوافق على رحيل المشاغب عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعطي الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة الضوء الاخضر، لرحيل النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش، عن الكامب نو، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقاً لصحيفة " ماركا " فإن المدرب الهولندي قد اتصل رسميًا براكيتيتش وابلغة أنه خارج خطته الموسم المقبل.

وينوي كومان في عمل إحلال وتجديد داخل النادي، حيث قرر التضحية بالكرواتي واربع نجوم آخرين على هامش الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ الألماني.

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ولم يتعاقد برشلونة في خط الوسط سوي مع البوسني ميريام بيانيتش لاعب يوفنتوس الإيطالي، في صفقة تبادلية مع البرازيلي آرثر ميلو.

ومن جهته إقترب راكيتيتش من الانتقال إلى صفوف إشبيلية مقابل 10 مليون يورو.

يذكر أن راكيتيتش قد أثار الجدل مؤخرًا داخل برشلونة، بعد أن احتفل بفوز فريقه السابق إشبيلية ببطولة الدوري الأوروبي على حساب إنتر ميلان الإيطالي، بعد أيام قليلة من الازلال أمام بايرن ميونيخ في دوري الأبطال.