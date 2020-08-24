رياضة | قرار مفاجئ من كارتيرون قبل مواجهة المقاولون

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر قرار مفاجئ من كارتيرون قبل مواجهة المقاولون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفكر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، في إراحة بعض اللاعبين خلال المباراة المقبلة أمام المقاولون العرب، لعدم تعرضهم للإرهاق عقب المجهود البدني الذي بذلوه خلال مباراة القمة أمام الأهلي السبت الماضي.

وتضم القائمة التي ينوي "كارتيرن" إراحتها:-

أشرف بن شرقي وحازم إمام ومصطفى محمد، ومن المقرر أن يتم إعادة عبدالله جمعة لصفوف الفريق ، نظرا لإصابة محمد عبدالشافي، وخضوعه للجراحة، عقب إصابته في مواجهة الأحمر، بكسر في الترقوة، وغيابه عن الملاعب 6 أسابيع وأكثر، وأيضا التفكير في الدفع بالحارس محمود عبدالرحيم جنش لإعطائه الفرصة واكتسابه الثقة.

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واستأنف اافريق اليوم الإثنين، تدريباته الجماعية على ملعب النادي، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، استعداداً لمواجهة المقاولون العرب، في الجولة الثانية والعشرين للدوري الممتاز.

وفاز الزمالك بالقمة رقم 120 أمام الأهلي في الدوري الممتاز، بفوزه 3-1، ضمن منافسات الجولة 21 من المسابقة.

ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة خلف الأهلي المتصدر برصيد 56 نقطة.