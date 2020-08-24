رياضة | كوتينيو "المحظوظ".. من دكة برشلونة للتتويج باللقب المفقود

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كوتينيو "المحظوظ".. من دكة برشلونة للتتويج باللقب المفقود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منذ عام تقريبا، قرر برشلونة إعارة فيليب كوتينيو لاعب وسط فريقه الأول لكرة القدم إلى بايرن ميونيخ لمدة عام، وربما أن الأمر جاء في مصلحة البرازيلي.

البرازيلي كوتينيو توج ليلة أمس رفقة فريقه بايرن ميونيخ بلقب دوري أبطال أوروبا، والتي تعد المرة الأولى التي يدخل فيها هذا اللقب خزينة اللاعب.

برشلونة كان تعاقد معه قادما من ليفربول بمبلغ ضخم، والذي يقدر بنحو 120 مليون يورو إضافة لمكافآت وحوافز تصل إلى 40 مليونا، وسط رغبة الفريق الكتالوني في إضافة اللقب السادس في دوري أبطال أوروبا، ولكن اللاعب لم يقدم المأمول منه.

وقرر برشلونة إعارته بعدما أبدى ارنستو فالفيردي عدم رغبته في استمرار اللاعب، لعدم الحاجة إلى خدماته، ومنذ ذلك الحين لم يحقق الفريق الكتالوني أي إنجاز، وخرج صفر بطولات هذا الموسم.

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حيث خرج البرسا بشكل مخزي من دوري أبطال أوروبا بثمانية أهداف مقابل هدفين أمام بايرن ميونيخ، منهم 3 أهداف ساهم بهم كوتينيو، الحفرة التي حفرها برشلونة لنفسه!.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك فقد ودع السوبر الإسباني من نصف النهائي أمام أتليتكو مدريد بثلاثية مقابل هدفين، فيما خرج من منافسات كأس إسبانيا على يد أتليتك بلباو بهدف دون رد، من دور ربع النهائي، كما خسر الدوري الاسباني الممتاز لصالح ريال مدريد.

في المقابل، حقق كوتينيو 3 بطولات مع بايرن ميونيخ، هذا العام، وهم، "بطولة دوري أبطال أوروبا، والدوري الألماني، وكأس ألمانيا"، بعدما خاض 38 مباراة، سجل فيهم 11 هدف، وصنع 9 آخرين، وكأنه يطبق مثل "ارميه البحر يطلع في بوقه سمكة"، أي أنه محظوظ.

جدير بالذكر أن بتتويج بايرن ميونيخ ليلة أمس بدوري أبطال أوروبا، النسخة الحالية، فإنه قد أضاف السادس إلى خزينته.