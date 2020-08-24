رياضة | تشكيل الجهاز الفني البرتغالي لفريق النجوم بالمظاليم

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تشكيل الجهاز الفني البرتغالي لفريق النجوم بالمظاليم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقود فريق النجوم، بدوري القسم الثاني، جهاز فني برتغالي، عقب رحيل محمد صلاح، ليتولى تدريب طنطا، حيث يقود الإدارة الفنية للنجوم، البرتغالي، نيلسون دوسيلفا.

ويضم الجهاز المعاون كلا من، شادى محمد الطويله مشرف عام على الفريق، نادر الطويله مدير كورة، فرانكو دى الميدا مدرب عام، أحمد المحمدي مدرب، جوس أبو ستو مدرب حراس مرمى، مصطفى سليمان مدرب حراس مرمى، سيد محمود امام مدير ادارى، طه علي احمد ادارى، محمود مجدى طيب، أحمد حسن مدلك.

ويحتل فريق النجوم المركز الثامن ، قبل 5 جوالات من ختام الدور الثاني برصيد 21 نقطة جمعهم من الفوز في 5 مباريات منهم 4 مباريات على ملعبه ، مقابل مباراة خارج ملعبه ، وحقق التعادل في 6 مباريات، منهم مباراتين على ملعبه، مقابل 4 تعادلات بالخارج، وتلقى الهزيمة في 6 مباريات منهم 3 على ملعبه.

سجل لاعبيه 20 هدف بواقع 13 هدف على ملعبه، مقابل 7 أهداف بالخارج، واستقبل النجوم في مرماه 17هدف، منهم 10 داخل ملعبه، مقابل 7 بالخارج.

ويبقى لفريق النجوم 5 مباريات ، بالمسابقة، حيث سيلعب في الأسبوع ال18 خارج ملعبه مع فريق جمهورية شبين ، ثم يستضيف الداخلية في الجولة 19، ويلتقي خارج ملعبه مع فريق سيراميكا، في الجولة 20، ثم يواجه على ملعبه فريق بتروجت في الجولة قبل الأخيرة،، ويختتم النجوم الموسم خارج ملعبه بمواجهة الزرقا.

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هدافي فريق النجوم

1- محمود صابر 7 أهداف

2- حسين حمدي 4 أهداف

3- أحمد غريب هدفين

4- إسلام هشام هدفين

5- أحمد سعيد هدف

6- مصطفى السيد هدف

7- حسن أبو صفره هدف

8- مصطفى جميل هدف

9- محمد أبو شعشيع هدف

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 32 نقطة

2- الداخلية 31 نقطة

3- بنروجت 29 نقطة

4- منتخب السويس 25 نقطة

5- النصر 25 نقطة

6- جمهورية شبين 22 نقطة

7- القناة 22 نقطة

8- النجوم 21 نقطة

9- المريخ 18 نقطة

10- كوكاكولا 18 نقطة

11- الترسانة 15 نقطة

12- الزرقا 9 نقاط