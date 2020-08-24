رياضة | أسطورة بايرن ميونيخ يُحذر النادي من التفريط في ألكانتارا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أسطورة بايرن ميونيخ يُحذر النادي من التفريط في ألكانتارا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن الإسباني تياغو ألكانتارا لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني، بعد على بعد خطوة واحدة من مغادرة العملاق البافاري، عقب التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا، على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وحذر أوين هارغريفز، نجم بايرن ميونيخ السابق، إدارة النادي الألماني، بعدم التفريط في ألكانتارا، والسماح له بالرحيل صوب البريمرليج.

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وقال هارغريفز في تصريحات نقلتها شبكة " بي أن سبورت " :"الهدف الأكبر هو تياغو، عليهم الاحتفاظ به، لقد كان أحد أفضل اللاعبين على أرض الملعب’".

وكانت تقارير صحفية إنجليزية قد ربطت رحيل الدولي الإسباني إلى البريمرليج من بوابة ليفربول،مقابل 27 مليون جنيه إسترليني، وهو مبلغ كبير جدًا خاصة في ظل الموقف التعاقدي للاعب مع البايرن.

يذكر أن عقد ألكانتارا مع بايرن ميونيخ ينتهي في صيف عام 2021, مما سوف يسمح للنجم الإسباني، في التفاوض حول مستقبله بداية من يناير المقبل.