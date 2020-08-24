رياضة | تعرف على ترتيب الدوري المصري الممتاز

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على ترتيب الدوري المصري الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعرض لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز قبل مباريات الجولة المقبلة، والتي ستشهد مواجهة الأهلي والجونة، والزمالك مع المقاولون العرب.

وكانت أبرز مباريات الجولة المنصرمة هي مباراة الزمالك والأهلي في قمة الدوري المصري الممتاز والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفيما يلي جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز:

1 – النادي الأهلي 56 نقطة.

2 – نادي الزمالك 42 نقطة.

3 – بيراميدز 39 نقطة.

4 – المقاولون العرب 37 نقطة.

5 – الاتحاد السكندري 29 نقطة.

6 – إنبي 29 نقطة.

7 – سموحة 27 نقطة.

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8 – الإنتاج الحربي 24 نقطة.

9 – مصر للمقاصة 23 نقطة.

10 – حرس الحدود 22 نقطة.

11 – الإسماعيلي 22 نقطة.

12 – أسوان 22 نقطة.

13 – طلائع الجيش 21 نقطة.

14 – الجونة 21 نقطة.

15 – المصري 20 نقطة.

16 – وادي دجلة 18 نقطة.

17 – طنطا 16 نقطة.

18 – نادي مصر 16 نقطة.