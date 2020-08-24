رياضة | الترسانة يفوز على سبورتنج بثلاثية ويواجه فاركو وديًا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الترسانة يفوز على سبورتنج بثلاثية ويواجه فاركو وديًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانة، على نظيره فريق سبورتنج، بثلاثية مفابل هدف، في المباراة الودية ‏التي جمعت بينهما على ملعب افريكانا، في ثالث تجارب الترسانة الودية خلال معسكره ببرج العرب، استعداداً ‏لاستكمال مباريات دورى القسم الثاني والتحضير لمواجهة بتروجيت بالدوري فى العشرين من الشهر المقبل.

أحرز أهداف الترسانة كلاً من، محمود جبر، ووليد فوزي، وعمر طارق، بينما أحرز هدف سبورتنج الوحيد اللاعب النيجيري سراج الدين لاوال.

ويختم الترسانة معسكره بمواجهة فاركو الودية يوم الأربعاء المقبل بنفس الملعب، بينما يواجه سبورتنج فريق سيراميكا الخميس المقبل.