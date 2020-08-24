رياضة | بعد رحيله.. أبيدال يوصي برشلونة بالتعاقد مع خليفة ألبا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد رحيله.. أبيدال يوصي برشلونة بالتعاقد مع خليفة ألبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن الفرنسي إيريك أبيدال قدم لإدارة برشلونة الإسباني اقتراحا بالتعاقد مع خليفة جوردي ألبا ظهير البرسا وذلك قبل أن يتقدم بإستقالته من منصب السكرتير الفني للنادي الكتالوني في الآونة الأخيرة.

وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية أن أبيدال اقترح على مسئولي البرسا التعاقد مع الشاب ريان آيت نوري نجم فريق أنجيه الفرنسي.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن أبيدال كان يرى أن آيت نوري صاحب الأصول الجزائرية هو أفضل بديل للنجم المخضرم جوردي ألبا في مركز الظهير الأيسر.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن نوري البالغ من العمر 19 عامًا يمكنه اللعب أيضًا كلاعب وسط أيسر أو جناح هجومي على الجهة اليسرى.