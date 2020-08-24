انت الان تتابع الرئيس الألماني شتاينماير يهنئ بايرن ميونخ إثر التتويج بلقب دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

بايرن ميونخ يتوج بلقب دوري الأبطال

قدم الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير التهنئة لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم ومديره الفني هانزي فليك إثر تتويج الفريق مساء أمس الأحد بلقب دوري أبطال أوروبا.

وقال الرئيس الألماني :"لقد اختتموا الموسم الذي فازوا خلاله بالفعل بالدوري الألماني وكأس ألمانيا بشكل مبهر. مئات الألاف من المشجعين وأصدقاء كرة القدم في ألمانيا والعالم لم يتمكنوا من التواجد في الاستاد لكنهم هتفوا في منازلهم."

وأضاف :"كرة القدم تربط بيننا - حتى في أوقات أزمة فيروس كورونا."

Advertisements

وتغلب بايرن ميونخ على باريس سان جيرمان الفرنسي 1 / صفر مساء أمس الأحد في المباراة النهائية التي أقيمت في العاصمة البرتغالية لشبونة بدون حضور جماهير، وذلك ضمن البطولة المصغرة التي حسمت أدوار الثمانية وقبل النهائي والنهائي في إطار التغييرات التي طرأت على منافسات الموسم بسبب جائحة كورونا.

وقال شتاينماير :"أداؤكم المذهل شكل نجاحا كبيرا لفريقكم ولكرة القدم الألمانية بشكل عام."