شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق محمد عبد الشافي يتحدث عن زيارة وليد سليمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد طارق عبدالشافي، شقيق لاعب نادي الزمالك محمد عبدالشافي، أن حاله محمد عبدالشافي مستقرة للغاية حاليًا، ويسير اللاعب على الأدوية التي خصصها الطبيب المعالج له.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر شاشة الحدث اليوم«أنه كان من الطبيعي أن يتم إستقبال وليد سليمان بشكل جيد، خاصة أنه جاء لزيارة اللاعب، وأن محمد عبدالشافي قد قبل إعتذاره عما حدث داخل المباراة، وكان التعليق فقط أنه كان هناك حماس زائد داخل أرض الملعب».

وأكمل«الإصابة قضاء وقدر وعبدالشافي مؤمن بذلك للغاية، وأن اللاعبين أصدقاء خارج الملعب ويسود بينهم المودة والمحبة».

وأختتم«من الممكن أن يكون هناك تعليق آخر من المسؤولين داخل نادي الزمالك أن الإصابة مقصودة من وليد سليمان، ولكن كل ذلك تعتبر وجهات نظر وأهم شئ هو صحة اللاعب وأن يعود لممارسة عمله من جديد».