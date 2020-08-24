شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحي يبدأ المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في تنفيذ المرحلة الأخيرة من التدريبات التأهيلية، بخوض برنامج تدريبي خاص تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق. وأدى اللاعب تدريبات تأهيلية على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة لتجهيزه للعودة إلى الملاعب مرة أخرى. ويستعد الفريق لمواجهة المقاولون العرب يوم الخميس المقبل في الجولة ٢٢ من بطولة الدوري الممتاز. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 97,340

تعافي 65,927

وفيات 5,262

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