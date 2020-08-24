شكرا لقرائتكم خبر عن مران قوي للزمالك قبل مواجهة ذئاب الجبل.. والأساسيون في الجيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مرانا قويا اليوم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء. ويستعد الفريق لمواجهة المقاولون العرب الخميس المقبل في الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الممتاز. وأدى اللاعبون الأساسيون الذين خاضوا مباراة القمة الأخيرة تدريبات تأهيلية خفيفة على هامش المران ثم فقرة بدنية في الجيمانزيوم. فيما أدى باقي اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة الأهلي التدريبات الجماعية بشكل طبيعي. وكان الفريق قد حقق الفوز على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة ٢١ من بطولة الدوري. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 97,340

تعافي 65,927

وفيات 5,262

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