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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماديسون مستمر في ليستر سيتي حتى 2024 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 أغسطس 2020
قال ليستر سيتي اليوم الإثنين، إن لاعب الوسط جيمس ماديسون وقع عقداً جديداً سيمدد بمقتضاه وجوده في النادي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حتى 2024 على الأقل. وترك صانع اللعب البالغ من العمر 23 عاماً بصمة كبيرة منذ انضمامه إلى ليستر سيتي من نوريتش سيتي في 2018 وسجل 16 هدفاً في 76 مباراة خاضها في كل المسابقات. وربطت تكهنات ماديسون لاعب منتخب إنجلترا باحتمال الانتقال إلى مانشستر يونايتد لكنه قرر الاستمرار لفترة طويلة مع ليستر بقيادة المدرب بريندان رودجرز الذي احتل المركز الخامس في الدوري الممتاز الموسم الماضي. وقال ماديسون لموقع النادي: "من الرائع الاستمرار مع ليستر سيتي خاصة في ظل التطورات الإيجابية الحالية داخل وخارج الملعب ويسعدني أن ألعب دوراً في هذا الأمر، ما حققناه هذا الموسم يعد خطوة هائلة إلى الأمام وأعلم أن هذه التشكيلة تملك المزيد لتقدمه للنادي". وتابع: "الجماهير ساندتني بقوة ولدينا مجموعة رائعة من اللاعبين في الفريق يرغبون في إظهار قدراتهم في أوروبا والدوري الممتاز الموسم المقبل". وسيلعب ليستر في الدوري الأوروبي في موسم 2020-2021.
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