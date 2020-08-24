استقبال متواضع لبايرن وسان جيرمان بعد موقعة لشبونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 أغسطس 2020

تلقى نادي بايرن ميونخ بطل أوروبا استقبالاً متواضعاً اليوم الإثنين، بعد الاضطرابات التي شهدتها مدينة ميونخ الألمانية والعاصمة الفرنسية باريس مساء الأحد. وتوج بايرن بلقب دوري الأبطال للمرة السادسة في تاريخه أمس الأحد، بالفوز بهدف دون رد على باريس سان جيرمان في المباراة النهائية التي جمعت بينهما في لشبونة. وعاد بايرن إلى مطار ميونخ اليوم الإثنين، إذ كان في استقباله رئيس وزراء ولاية بافاريا ماركوس سويدر. وحيا سويدر أبطال أوروبا باستخدام مرفقه، وهي التحية الدارجة في الوقت الراهن نظراً لأزمة فيروس كورونا المستجد، وطلب من القائد مانويل نوير وباقي أعضاء الفريق التقاط صورة جماعية. وقال سويدر: "إنه أحد أفضل الفرق المذهلة لبايرن ميونخ التي رأيتها يوماً ما، الجميع في بافاريا يشعر بالفخر". وفي وقت سابق أحل المدرب هانسي فليك الفريق من الضوابط المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا، وأخبر لاعبيه "استمتعوا بالليلة". ووجه فليك حديثه للاعبين قائلاً: "أنتم رجال بحق، فخور للغاية لوجودي معكم، لم يسبق لي تدريب فريق مثل هذا". وفي باريس وصل سان جيرمان في أجواء هادئة دون أي مراسم عامة، إذ يحظر التجمعات بأعداد كبيرة هناك نتيجة للتدابير الاحترازية الخاصة بكورونا. وخرجت دعوات لتجمع الجماهير في إستاد حديقة الأمراء لاستقبال الفريق لكن في وقت لاحق تم إلغاء هذا المخطط حيث حظرت الشرطة جميع التجمعات الخاصة بالمباراة وأمرت بغلق الحانات والمطاعم المحيطة بالإستاد.

