هل يصبح السومة الهداف التاريخي لدوري المحترفين؟

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ويمتلك السومة حتى قبل مواجهة فريقه اليوم أمام ضمك بالجولة الـ27 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، 120 هدفا، وقد ينجح في معادلة الرقم أو تحطيمه، خاصة أنه يعيش فترة تألق في الفترة الحالية مع فريقه تحت قيادة المدير الفني الكرواتي فلادان ميلويفتش الذي منحه كامل الثقة في مركز خط الهجوم وحيدا.
واستطاع السومة تسجيل 5 أهداف في آخر 6 مواجهات لفريقه، علما أنه أضاع ضربة جزاء في لقاء فريقه قبل الماضي أمام الفيصلي بالجولة الـ25.
السومة الهداف
01. انضم إلى الأهلي عام 2014 قادما من القادسية الكويتي.
02. منذ موسمه الأول توج هدافا للدوري.
03. احتكر لقب الهداف 3 مواسم متتالية.
04. توج هدافا لموسم 2014-2015 برصيد 22 هدفا.
05. توج هدافا لموسم 2015-2016 برصيد 27 هدفا.
06. توج هدافا لموسم 2016 -2017 برصيد 24 هدفا.
07. يحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين للموسم الحالي برصيد 17 هدفا.
08. لعب دورا بارزا في إضافة 4 بطولات للأهلي أبرزها الدوري عام 2016 بعد غياب 32 عاما.
09. حقق مع الأهلي كأس ولي العهد 2015، وكأس الملك 2016، وكأس السوبر 2016.
10. سجل ناصر الشمراني 126 هدفا خلال 10 مواسم مع أندية الوحدة والهلال والشباب والاتحاد.
11. سجل السومة 120 هدفا في 6 مواسم مع فريق واحد (الأهلي).
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