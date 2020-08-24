البايرن.. قاهر الفيروس والمنافسين والموسم الاستثنائي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في ختام موسم استثنائي، ربما يكون الأكثر جذبا للاهتمام ولفتا للأنظار في التاريخ، فاز بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا.

وأجبرت جائحة فيروس كورونا المستجد عالم الرياضة وخاصة كرة القدم على تعليق طويل.

ومع انتهاء فترة التوقف كان استكمال الموسم لدوري الأبطال بحاجة إلى تغيير في نظام الأدوار النهائية، حيث أقيم دور الثمانية وقبل النهائي من مباراة واحدة في دورة مجمعة بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

وتوج بايرن ميونخ باللقب السادس بفوزه على باريس سان جيرمان 1-0 سجله كينجسلي كومان.

وأصبح بايرن أول فريق يفوز بجميع المباريات في البطولة في موسم واحد كما كرر إنجاز الثلاثية (دوري وكأس ألمانيا وأبطال أوروبا) الذي حققه عام 2013.