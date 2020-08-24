شكرا لقرائتكم غياب عبد الله السعيد عن قائمة بيراميدز لمواجهة الإنتاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة فريقه التي تواجه نظيره نادي الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز، ويستضيف بيراميدز نظيره الإنتاج الحربي في الثامنة من مساء غد، الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة 22 من الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - مهدي سليمان

خط الدفاع: عمر جابر - طارق طه - محمد حمدي - عبد الله بكري - علي جبر - رجب بكار - أحمد أيمن منصور

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خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد فتحي - أحمد توفيق - محمد فاروق - إبراهيم حسن - إسلام عيسى - عمر العيوني - إبراهيم عادل - محمود حمادة

خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس.

ويغيب عن بيراميدز عبد الله السعيد أحد الاعمدة الأساسية بالفريق السماوى نظرًا لإصابته بشد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في المباراة الماضية أمام سموحة.

في سياق مختلف أعلن لاعب الزمالك السابق، أحمد مجدى، أنه تم تعينه كمدرب لفريق بيراميدز مواليد عام 2006، حيث كتب مجدى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى، "تويتر"، "خطوة جديدة مدير فنى فريق ٢٠٠٦ فى نادى بيراميدز أتمنى التوفيق من ربنا دعواتكم أكون دايما عند حسن الظن"، حيث حرص عدد من اللاعبين السابقين وزملاءه فى الفرق التى لعب لها، على تهنئته.

من ناحية أخرى أكد الدكتور مصطفى المنيرى، رئيس الجهاز الطبى بنادى بيراميدز، أن عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق الكرة الأول سيخضع لأشعة على العضلة الخلفية، لتحديد البرنامج العلاجى الذى سيخضع له اللاعب فى الفترة المقبلة، حيث تعرض عبد الله للإصابة بشد فى العضلة الخلفية وتسبب في مغادرته مستبدلا بعد نهاية الشوط الأول من مباراة سموحة التى جمعتهما الجمعة الماضية، باستاد الإسكندرية، وحقق بيراميدز فوزا غاليا على سموحة بهدفين مقابل هدف بالجولة 21 من الدوري الممتاز في مباراة.