شكرا لقرائتكم عدلى القيعى: يا أبناء الأهلى اتحدوا.. حكم القمة أخطاؤه وقحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى أبناء القلعة الحمراء بالاتحاد في الفترة الحالية مؤكدا أن هذا الوقت يستدعى الخوف على الكيان بسبب التحالفات الكبيرة وحجم الإنتفاق الزائد عن الحد.

قال عدلى القيعى في تصريحات لقناة الأهلى :" يا أبناء الأهلى اتحدوا لقد جاء وقت الخوف على الأهلى وعندما كنا نقول لا تخافوا على الكيان كان الأمر يقتصر على بعض المناوشات الكروية ولكن الأمر أصبح مخيف ومرعب في الوقت الحالي".

تابع مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى:" التحالفات ضد الأهلى في الزيادة وكذلك الانفاق وهناك من يتفنن في إيجاد أخطاء للنادى الأهلى خاصة فى خطوات التجديد للاعبين" مؤكدا :" ماحدث في مباراة القمة لم يفاجئنى ولكن أكد مخاوفي".

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وواصل القيعى:" جمهور الأهلى يجب أن يفطن تماما للهجوم على فريقه ويدعمه لأن كمية الناس التي تنقض على الأهلى كثيرة ومواقفهم تتغير في يوم وليلة".

وانتقد عدلى القيعى حكم مباراة القمة 120 قائلا:" هذا حكم نفذ أجندة بكل وقاحة وأخطاءه غريبة ولقطة وليد سليمان ضربة جزاء وهو الحكم ذهب للفار عشان يقول ما فيهاش حاجة ولو أن هناك آلية للتحقيق مع الحكم من الاتحاد الدولى ستسفر عن مفاجآت".