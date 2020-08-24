شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. لجان كأس العالم للرجال لكرة اليد مصر 2021 تستعرض انجازاتها للبطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

عقد اليوم اجتماع رؤساء اللجنة المنظمة لبطولة العالم فى نسختها الـ27 للرجال لكرة اليد و التى تستضيفها مصر خلال شهر يناير 2021 و ذلك بحضور حسين لبيب مدير البطولة و جميع السادة رؤساء اللجان بالبطولة.

و فى بداية الاجتماع رحب حسين لبيب بجميع السادة الحضور و استعرض الخطوط العريضة لأجندة عمل اللجنة المنظمة للبطولة و قدم كل الشكر والتقدير الى الدولة المصرية و الى معالى وزير الشباب و الرياضة الدكتور اشرف صبحى و ذلك على المجهود الكبير الذى تقوم به الدولة المضرية فى الاستعدادات العظيمة لاستقبال هذا الحدث العالمى على ارض مصر الحبيبة.

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و خلال الاجتماع قام كل رئيس لجنة من لجان البطولة بعرض و شرح تفصيلى لعمل كل لجنة من اللجان و بعض اللجان استعرضت انجاز ما تم حتى الان و ما سيتم انجازه خلال الفترة المقبلة.

و اكد حسين لبيب ان هناك ربط و تنسيق سيتم عمله من اليوم بين جميع اللجان بالبطولة بالاضافة الى استعراض عمل كل لجنة اول باول للوقوف على اخر الاستعدادات و ذلك لكى تخرج البطولة بشكل يليق باسم و سمعة مصر امام العالم.