شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤجل حسم مصير رزاق سيسية لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت قناة الزمالك ، أن مجلس إدارة النادي الأبيض قرر تأجيل حسم مصير عبد الرازق سيسيه لاعب الفريق والمعار إلي صفوف الاتحاد السكندري ، حتي نهاية الموسم الجاري، سواء بالعودة الي صفوف الفريق الابيض بداية من الموسم المقبل ، أو بتجديد إعارة اللاعب لصفوف فريق زعيم الثغر، حيث هناك اتصالات بين مجلس إدارة الناديين من أجل استمرار سيسيه مع الاتحاد في الموسم المقبل إلا أن ادارة الزمالك أجلت الحسم لنهاية الموسم .

ويخضع لاعبو فريق الزمالك لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا في الرابعة عصر غدا الثلاثاء قبل خوض التدريبات، ويخوض الفريق تدريباته غدا في الخامسة مساءا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي في إطار الاستعدادات لمواجهة المقاولون العرب يوم الخميس المقبل بالجولة 22 من بطولة الدوري الممتاز.

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وبدأ فريق الزمالك مرانه اليوم بجلسة خاصة بين الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق مع اللاعبين في حضور الجهاز المعاون من أجل الحديث معهم عن مباراة الفريق المقبلة أمام المقاولون العرب، ووجه كارتيرون التهنئة للاعبين على الفوز والأداء الذي قدمه الفريق في مباراة الأهلي الأخيرة ومطالبتهم بغلق الصفحة للتركيز في مباراة المقاولون المقبلة والاستمرار في تحقيق الانتصارات من أجل حصد مزيد من النقاط.

ووضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون برنامجا تدريبيا خاصا لعبد الله جمعة خلال مران الفريق اليوم من أجل تجهيزه لمباراة المقاولون المقبلة ومباريات الفريق بشكل عام في ظل غياب محمد عبد الشافي بسبب إصابته بكسر في عظمة الترقوة.