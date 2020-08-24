شكرا لقرائتكم خبر عن هليوبولس بطل كأس مصر لكرة السلة سيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حقق فريق نادي هليوبولس لقب كأس مصر لسيدات كرة السلة بعد الفوز على نظيره سموحة في المباراة النهائية مساء الإثنين بنتيجة 83 – 71 فى المباراة النهائية التى أقيمت على صالة الشباب و الرياضة بأكتوبر .

وتمكن هليوبولس بقيادة مديره الفني إيهاب الالفي من تحقيق البطولة الأولى للفريق هذا الموسم على حساب الفريق السكندري وللمرة الثانية في تاريخه ليحقق الميدالية الذهبية ويحقق سموحة المركز الثاني فائزًا بالميدالية الفضية.

فيما تمكن نادي سبورتنج من تحقيق المركز الثالث والفوز بالميدالية البرونزية بعد الفوز على نادي الجزيرة بنتيجة 81-43.

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استطاع ايهاب الألفى ان يحصد لقب البطولة ، مثلما كان يحصد البطولات لفريق سيداتالأهلى المواسم الماضية ، لتكون بطولة الكأس اولى بطولاته مع فريق هليوبوليس ، بينما جاءت فضية سموحة بقيادة عماد محمود المدير الفنى .

وصعد سموحة إلى الدور النهائي بقيادة عماد محمود المدير الفنى بعد الفوز على الجزيرة بنتيجة 40/70 بقبل النهائي، بينما فاز هليوبوليس على سبورتنج بنفس المنافسات بقيادة إيهاب الألفى.

يذكر أن بطولة الرجال تقام مباراة النهائى غدا و التى تجمع الاتحاد السكندرى مع الاهلى .