شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق محمد عبد الشافى يكشف الحالة الصحية للاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال "طارق" شقيق محمد عبد الشافي لاعب الزمالك، إن حالته الصحية جيدة وبدأ يتحرك، موضحا أن شقيقه قبل اعتذار وليد سليمان.

وأضاف، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" تقديم الإعلامي سيد على المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنه كان متواجدا لحظة زيارة وليد سليمان لشقيقه "محمد".

وأكد أن محمد عبد الشافي ووليد سليمان أصدقاء فى الملعب، والإصابة قضاء وقدر.

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وكان تحدث وليد سليمان، نجم النادي الأهلي، عن حقيقة وأسباب زيارته لزميله نجم دفاع الزمالك محمد عبد الشافي، في المستشفى، نافيا أن الزيارة جاءت كنوع من الاعتذار عن تسببه في إصابته.

وانتقد سليمان من فسروا الزيارة على أنها اعتراف بالخطأ، قائلا: "هناك من فقد وافتقد المعاني الإنسانية والجوانب الأخلاقية، ولأغراض مفضوحة تعمد البعض تفسير زيارتي لزميلي في الملاعب وصديقي الذي أعتز به كثيرا، محمد عبد الشافي نجم دفاع الزمالك في المستشفى على أنه نوع من الاعتذار مني له.. بل وذهبوا وفقا لحملات ممنهجة ضدي منذ فترة إلى أن هذا الاعتذار غير مقبول".

وأضاف نجم الأهلي: الحقيقة أنني لم أذهب لزميلي لتقديم واجب الاعتذار فأنا لم أخطئ، ولم أتعمد إصابته بشهادته هو شخصيا، وإلا ما كان رحَّب بي، ولكن كان هدفي من الزيارة من باب إرساء جوانب إنسانية وأخلاقية غائبة عن عقول وقلوب مريضة تغمض أعينها عن المبادرات الانسانية والأخلاقية من أجل ابقاء نار الفتنه مشتعلة.