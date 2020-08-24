شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن و الننى وجابر ..أبوهم وكيل أعمالهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ابنى أهلاوى بيعشق الكيان الأحمر ، و لو عاوز يروح الزمالك أو بيراميدز كان راح ، :"كلمات قالها ثروت محسن والد مروان محسن لاعب فريق الأهلى ، تعليقا على الهجوم الذى تعرض له ابنه مروان بعد ما فعله في مباراة القمة امام الكالك بالجولة الحادية و العشرون من مسابقة الدورى ، و التي انتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف .

وتعقيب والد اللاعب ، الذى جاء دفاعا عن ابنه ، يكشف دور الأباء في حياة أبناؤه خاصة لاعبى كرة القدم، ودفاعهم و تبرير مواقفهم ، ومساندتهم في أي موقف يتعرضون له ، وكأن هؤلاء اللاعبون يرفعون شعار " أبوهم وكيل أعمالهم "

علق محسن ثروت، والد مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عدم تفعيل الأهلي لعقد نجله الجديد.

وأكد والد مروان محسن في تصريحات تليفزيونية : "مروان محسن وقع للأهلي من جديد ولو لم يتم تفعيل العقد فهما حرين" متابعا ابني أهلاوي ويعشق الكيان الأحمر ولو عايز يروح الزمالك او بيراميدز كان راح".

وأضاف والد المهاجم الدولى إن ابنه يتقدم لهجوما ذريع وأنه خائف عليه قائلا ابني لو جراله حاجة ساعتها المدربين اللي بينقدوه هيكون موقفهم ايه".

أكد ناصر الننى والد اللاعب الدولي محمد الننى لاعب المنتخب الوطني ، وقت كان محترفا فى صفوف نادى أرسنال، أن نجله لم يتلقى أى إخطار من إدارة النادى باستبعاده، أو رحيله عن صفوفه، مشيرا إلى أن نجله مستمر مع فريقه.

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وأكد "الننى" وقت ما ترددد عن رحيل اللاعب و الاستغناء عنه ، أنه ليس للمدير الفني للنادى او إدارة النادى الحق فى استبعاده أو التخلى عنه نظرا لارتباطه بعقد مدته 3سنوات مع النادى.

وأوضح ان هناك مساعى للانتقال لصفوف أحد الأندية أخرى لاستكمال مسيرته الاحترافية، مؤكدا أن نجله كان يخوض المبارايات مع فريقه فى عهد "فينجر"، وأنه قدم أداء جيدا، لكن المدرب الجديد له تفكيره الخاص ووجه نظر اخرى، ويسعى لاستقدام لاعبين آخرين.

وفى عام 2012 تعرض حازم امام لاعب الزمالك إلى هجوم جماهيرى و انتقاد بعد ظهوره يحتفل مع الجماهير عقب صلاة العيد ، في الشوارع الجماهير حيث رقص عارياً فى شارع جامعة الدول العربية, وتم تسجيل المشهد بالصوت والصورة ونشره على شبكة الإنترنت .

وقال والد إمام " حسبى الله ونعم الوكيل فى كل من يفترى على إبنى، كل ما فى الأمر أنه كان رايح يصلى الفجر، وقابله مجموعة من الوايت نايتس وطالبوه يحتفل معاهم بالعيد، وهو كان بيحتفل بطريقة عفوية.

ومنذ عدة سنوات تردد عن انتقال عمر جابر إلى النادى الاهلى ، ليرد والده محمود جابر، مدرب نادى الإسماعيلى السابق، أنه من المستحيل انتقال نجله عمر جابر، لاعب بيراميدز إلى النادى الأهلى خلال الفترة المقبلة.

وقال محمود جابر من المستحيل انتقال عمر جابر، إلى النادى الأهلى، نظرًا لأنه ابن من أبناء نادى الزمالك".

وكشف مدرب الإسماعيلى السابق، أنه من من الممكن انتقال عمر جابر، إلى صفوف الدراويش فى المستقبل، ولكن إلى النادى الأهلي، الأمر صعب جدًا.