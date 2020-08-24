شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج خاص لمصطفى فتحي.. وتدريبات تأهيلية لحازم إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تنفيذ المرحلة الأخيرة من التدريبات التأهيلية بخوض برنامج تدريبي خاص تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، و أدى اللاعب تدريبات تأهيلية على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة لتجهيزه للعودة للملاعب مرة أخرى.

ويستعد الفريق لمواجهة المقاولون العرب يوم الخميس المقبل في الجولة 22 من بطولة الدوري الممتاز.

فيما خضع حازم إمام لاعب الفريق لبرنامج تأهيلي خاص على هامش المران ، حيث يعاني اللاعب من بعض الآلام الخفيفة في العضلة الأمامية بعد مباراة الاهلي الأخيرة والتي فاز بها الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدف. Advertisements وأكد الجهاز الطبي جاهزية اللاعب من الناحية الطبية لكن الجهاز الفني فضل خوضه لتدريبات تأهيلية لتجهيزه لمباراة المقاولون العرب يوم الخميس المقبل في الجولة 22 من بطولة الدوري الممتاز.

من ناحية أخرى أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، أن وليد سليمان صانع ألعاب الأهلي لم يتعمد إصابة محمد عبدالشافي ظهير أيسر الفريق الأبيض، وقال أنور فى تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر، "أبارك لجمهور الزمالك فى مباراة القمة كنا الأفضل، خاصة فى ظل غياب الركائز الأساسية عن الأهلي، وهو ما رجح كفة الفريق الأبيض فى هذه المباراة".

وأضاف عضو مجلس الزمالك، "زيارة وليد سليمان لـ"عبدالشافي" من أجل إيقاف الفتنة على وسائل التواصل الاجتماعي"، موضحا أنه "خارج الملعب الجميع يرتبط بعلاقة صداقة، والإصابة كانت غير مقصودة من جانب وليد سليمان، أعتقد أنه كان يحمى نفسه فقط، وكوع اللاعب قد يكون تسبب فى إصابة عبدالشافي".