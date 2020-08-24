تعرف على موعد مباريات ليفربول الموسم المقبل فى الـ«بريميرليج»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجري الاتحاد الانجليزي لكرة القدم قرعة مباريات الـ«بريميرليج» لموسم 2020/ 2021 والمقرر انطلاقة يوم منتصف الشهر المقبل، وفيما يلي مباريات ليفربول والذي يضم بين صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح،حيث يستهل الريدز حامل اللقب مبارياته بلقاء ليدز يونايتد الصاعد حديثا للبرميرليج والذي تقرر لها 12 سبتمبر المقبل . ليفربول- ليدز يونايتد: 12 سبتمبر ليفربول- تشيلسي- 19 سبتمبر ليفربول- آرسنال: 26 سبتمبر ليفربول- أستون فيلا: 3 أكتوبر ليفربول- إيفرتون- 17 أكتوبر ليفربول- شيفيلد يونايتد: 24 أكنوبر ليفربول- وست هام: 31 أكتوبر ليفربول -مانشستر سيتي- 7 نوفمبر ليفربول- ليستر سيتي: 21 نوفمبر ليفربول- برايتون: 28 نوفمبر ليفربول- وولفرهامبتون: 5 ديسمبر ليفربول- فولهام: 12 ديسمبر ليفربول- توتنهام: 16 ديسمبر ليفربول- كريستال بالاس- 19 ديسمبر ليفربول- وست بروميتش- 26 ديسمبر ليفربول- نيوكاسل: 28 ديسمبر ليفربول- ساوثهامبتون: 2 يناير ليفربول- بيرنلي: 13 يناير ليفربول- مانشستر يونايتد:16 يناير ليفربول- توتنهام: 27 يناير ليفربول- وست هام: 30 يناير Advertisements ليفربول- برايتون: 3 فيراير ليفربول- مانشستر سيتي: 6 فبراير ليفربول- ليستر سيتي: 13 فبراير ليفربول- إيفرتون: 20 فبراير ليفربول- سيفيلد يونايتد: 27 فبرابر ليفربول فولهام: 6 مارس ليفربول- وولفرهامبتون: 13 مارس ليفربول- تشيلسي: 30 مارس ليفربول- آرسنال: 3 إبريل ليفربول: أستون فيلا: 10 إبريل ليفربول- ليدز يونايتد: 17 إبريل ليفربول نيوكاسل: 24 إبريل ليفربول- مانشستر يونايتد: 1 مايو ليفربول- ساوثهامبتون: 8 مايو ليفربول: وست بروميتش: 11 مايو ليفربول- بيرنلي: 15 مايو ليفربول- كريستال بالاس: 23 مايو الوضع في مصر

اصابات 97,340

تعافي 65,927

وفيات 5,262

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