شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد من مسلسل الحزن والدموع لـ«نيمار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلطت صحيفة «ديلى ميل»، البريطانية، الضوء على مشاهد الحزن والدموع الذى وقع فيها النجم البرازيلى نيمار دا سيلفا عقب خسارته لقب دورى أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ، وقال التقرير البريطانى إن نيمار أصيب بالحزن بسبب الهزيمة، حيث كان يتطلع إلى الفوز بأول لقب له فى دورى أبطال أوروبا منذ رحيله عن برشلونة، الذى فاز معه بالمسابقة فى عام 2015.

ونشرت الصحيفة البريطانية عدة صور تعبر عن حزن النجم البرازيلى، وكانت الأولى تظهره منهمرا فى البكاء، والثانية منكسر الرأس، والثالثة يلامس كأس البطولة دون أن يستطيع رفعه لفشله فى التتويج باللقب وخسارته اللقاء أمام البايرن.

وأشارت عدة تقارير إنجليزية وإسبانية إلى أن فريق برشلونة الإسبانى مطالب بدفع 5 ملايين يورو إلى ليفربول الإنجليزى، نظرا لتوثيق النادى الإنجليزى بندا فى عقد بيع كوتينيو للفريق الإسبانى يلزمه بدفع مبلغ 5 ملايين يورو حال تتويج اللاعب البرازيلى ببطولة دورى أبطال أوروبا.

وفقا لما نشرته صحيفة «موندو ديبورتيفو»، الإسبانية، فإن برشلونة معترض على هذا البند، بحجة أنه موثق ومن المفترض تفعيله حال تتويج كوتينيو بدورى الأبطال مع برشلونة فقط، الأمر الذى كذبه ليفربول، مؤكدا أن هذا البند لابد من تفعيله ودفع المبلغ المذكور، لأننا فى عقد بيع لم نحدد الفريق الذى سيفوز معه اللاعب البرازيلى. جدير بالذكر تعاقد برشلونة مع كوتينيو من صفوف ليفربول فى الصفقة التى وصلت قيمتها إلى قرابة 140 مليون يورو.

واندلعت أعمال شغب فى باريس، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والهراوات على آلاف المشجعين الذين ألقوا الألعاب النارية فى المنطقة الحمراء لفيروس كورونا بعد خسارة فريقهم باريس سان جيرمان نهائى دورى أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ بهدف دون رد.

ووفقا لصحيفة «ديلى ميل»، فإن جماهير باريس سان جيرمان على الرغم من أن العاصمة الفرنسية هى منطقة حمراء لفيروس كورونا، فقد تجمعوا حول بارك دى برينسيس، موطن باريس سان جيرمان، وفى الشانزليزيه.

وقال أحد المشجعين فى بارك دى برينس للصحيفة: «بدأت المشاكل قبل صافرة النهاية. كانت شرطة مكافحة الشغب فى القوة، وتعرضوا للهجوم عندما سقط باريس سان جيرمان بمعدل صفر».

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وأشار التقرير إلى أن قنابل الغاز المسيل للدموع استهدفت المشجعين الذين أطلقوا قنابل حمراء وألعابا نارية، المتجمعين بإحدى الحدائق، والتى حولوها لمنطقة حرب، فضلا عن ذلك كان المشجعون يتجولون فى طرق مزدحمة يلوحون بالأعلام والأوشحة وأجبروا حركة المرور على التوقف.

تابع: كما انخرطت شرطة مكافحة الشغب فى مناوشات مع عصابات من الشباب فى أجزاء أخرى من المدينة، بما فى ذلك المقاهى المزدحمة، حيث تم إلقاء القبض عليهم.