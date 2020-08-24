شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونيخ.. ملك أوروبا المتوج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفل عشاق بايرن ميونيخ الألمانى بفريقهم عقب تتويجه بلقب دورى أبطال أوروبا، مساء أمس الأول، بفوزه بهدف كومان على منافسه باريس سان جيرمان، خلال اللقاء الذى جمعهما بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

ولم ينتظر لاعبو الفريق الألمانى العودة إلى وطنهم، وقاموا بالاحتفال فى غرف خلع الملابس بأشكال مختلفة، منها الرقص والغناء، ضاربين بالإجراءات الاحترازية الواقية من فيروس كورونا عرض الحائط، كما احتفل جمهور البايرن فى الشوارع بعد التتويج.

ويعد الفريق البافارى قاهر الفرنسيين بكل جدارة، حيث تمكن فى دور نصف النهائى من هزيمة ليون الفرنسى بثلاثية دون رد، ثم أخيرا توج باللقب للمرة السادسة فى تاريخه على حساب باريس سان جيرمان الفرنسى، الذى وصل للقاء النهائى لأول مرة فى تاريخه منذ إنشائه ما يقرب من 50 عاما.

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وتصدر الفريق الألمانى صفحات الرياضة العالمية، وعلى رأسها الصحف الألمانية التى تسابقت فى مدح «البافارى»، خاصة وأنه نجح فى التتويج بالثلاثية، بداية من الدورى الألمانى، ثم كأس ألمانيا، وأخيرا «التشامبيونزليج» على حساب باريس سان جيرمان، وفى بطولة هزم فيها برشلونة بثمانية أهداف.

وقال موقع صحيفة «بيلد»، الألمانية، إن الفريق الألمانى تمكن من العودة لدورى أبطال أوروبا بعد آخر بطولة فاز بها عام 2013، ولكن هذه المرة مختلفة لأنه فاز بالدورى والكأس من قبل خلال موسم كروى صعب توقف فيه النشاط الكروى بسبب فيروس كورونا الذى هاجم العالم وأوقف الكرة.

وأضاف التقرير الألمانى أن بايرن يتوج أفضل فريق فى أوروبا، فمنذ أن تولى فليك منصبه كمدرب فى 3 نوفمبر 2019، فازت آلة البافارى 33 فوزا فى 36 مباراة، فضلا عن أن بايرن ميونيخ، أول فريق على الإطلاق يلعب الموسم المثالى فى دورى أبطال أوروبا، انتصر فى جميع المباريات البالغ عددها 13 لقاء بالبطولة، مسجلا 49 هدفا.