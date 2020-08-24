شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة يقود الجبهة اليسري للزمالك أمام المقاولون والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون برنامجا تدريبيا خاصا لعبدالله جمعة خلال مران الفريق اليوم من أجل تجهيزه لمباراة المقاولون المقبلة ومباريات الفريق بشكل عام في ظل غياب محمد عبدالشافي بسبب إصابته بكسر في عظمة الترقوة.
وأدى اللاعب برنامجًا تدريبيًا بناء على طلب كارتيرون، وأشرف عليه أمير عبدالعزيز المدرب العام للفريق.
ويستعد الفريق لمواجهة المقاولون العرب يوم الخميس المقبل في الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.
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