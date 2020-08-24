شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة من كارتيرون للاعبي الزمالك استعدادًا للمقاولون والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، بجلسة خاصة بين الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق مع اللاعبين في حضور الجهاز المعاون أمير عبدالعزيز وأحمد عبدالرؤوف من أجل الحديث معهما عن مباراة الفريق المقبلة أمام المقاولون العرب.
ووجه كارتيرون التهنئة للاعبين على الفوز والأداء الذي قدمه الفريق في مباراة الأهلي الأخيرة ومطالبتهم بغلق الصفحة للتركيز في مباراة المقاولون المقبلة والاستمرار في تحقيق الانتصارات من أجل حصد مزيد من النقاط.
ويستعد الفريق لمواجهة المقاولون العرب يوم الخميس المقبل في الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.
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