محمد عبدالشافي: أحترم قرارات وتعليمات مرتضى منصور وهدفي العودة في أسرع وقت

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكد محمد عبدالشافي الظهير الأيسر للزمالك احترامه وتقديره لمجلس إدارة النادي والمستشار مرتضى منصور.
وأوضح اللاعب أن أمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادي الأبيض كان معه منذ إصابته واطمأن عليه حتى خرج من غرفة العلميات بعد الخضوع لعملية جراحية عقب إصابته بكسر في عظمة الترقوة وتوجه اللاعب بالشكر المشرف على الكرة.
وشدد اللاعب على أن هدفه في الفترة المقبلة هو تنفيذ البرنامج العلاجي الموضوع له من أجل العودة للتدريبات في أقرب وقت ممكن واللحاق بمباريات الزمالك.
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