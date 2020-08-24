شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبدالشافي: أحترم قرارات وتعليمات مرتضى منصور وهدفي العودة في أسرع وقت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكد محمد عبدالشافي الظهير الأيسر للزمالك احترامه وتقديره لمجلس إدارة النادي والمستشار مرتضى منصور.

وأوضح اللاعب أن أمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادي الأبيض كان معه منذ إصابته واطمأن عليه حتى خرج من غرفة العلميات بعد الخضوع لعملية جراحية عقب إصابته بكسر في عظمة الترقوة وتوجه اللاعب بالشكر المشرف على الكرة.

وشدد اللاعب على أن هدفه في الفترة المقبلة هو تنفيذ البرنامج العلاجي الموضوع له من أجل العودة للتدريبات في أقرب وقت ممكن واللحاق بمباريات الزمالك.