شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُجري مسحة طبية استعدادًا لمباراة المقاولون والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع الفريق الكروي بنادي الزمالك إلى مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، وذلك استعدادًا لمباراة المقاولون العرب في الدوري.
الزمالك يلاقي المقاولون العرب، مساء الخميس المقبل، في إطار منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري المصري الممتاز.
ويخضع لاعبو الزمالك والجهاز الفني لمسحة اختبار كورونا، في الرابعة عصر غد الثلاثاء، قبل خوض التدريبات المقرر لها الخامسة مساءً.
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